El Gabinete: Horizonte complicado en Cataluña

Análisis en Julia en la Onda

Tras la renuncia de Jordi Sánchez y la decisión del juez Llarena de procesar a Turull, el horizonte de Cataluña se plantea complicado. Hablamos con Elisa Beni, Julián Casanova y Fernando Iwasaki sobre el cambio de criterio sobre Turull, si la decisión ha sido o no casual, si el independentismo puede encontrar a alguien sin cuentas pendientes con la justicia, o si existe realmente una solución. Elisa tiene claro que "La cultura de negociar no existe aquí, y es necesario negociar" a lo que Casanova responde que "hay gente con decisión política que no han dado pasos" e Iwasaki tiene claro que "a Ciudadanos le corresponde dar un paso al frente y tomar la iniciativa".