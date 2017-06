Julia Otero: Theresa May se puede hacer un “Artur Mas”

47 millones de británicos están votando desde las 7 de esta mañana para escoger quién liderará la difícil etapa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Aunque la primera ministra adelantó las elecciones para asegurar y ampliar su mayoría absoluta, lo cierto es que ningún sondeo augura a Theresa May los 20 puntos de distancia respecto a los laboristas que apuntaban los pronósticos hace mes y medio.

Obviamente a los británicos les han pasado muchas cosas en las últimas semanas que pueden dar una victoria muy menguada a su primera ministra. Podríamos decir que Theresa May se puede hacer un “Artur Mas”. Recordemos que hace 5 años el entonces presidente Catalán convocó unas elecciones para ganar poder y consiguió perder 12 escaños.

No esperen saber nada seguro esta noche: los británicos también son lentos para contar votos y no habrá nada definitivo hasta mañana. Eso sí, hacía las 2 de la madrugada se calcula que la mitad del recuento esté hecho y que ya se pueda tener una estimación bastante clara del resultado. La pelota está en el tejado de los jóvenes: si acuden en masa a votar puede ganar Corbyn. Si se quedan en casa como en el referéndum del Brexit, la ventaja aumentará para May.

Recordemos por último que los sondeos no acertaron últimamente tampoco en Reino unido: ni adelantaron la mayoría absoluta esplendorosa de Cameron en el 2015 ni la victoria del Brexit en el 2016