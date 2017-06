Julia Otero: "La nueva ejecutiva del PSOE está en su derecho de cambiar para provocar otro resultado al conocido"

LA COLUMNA DE JULIA OTERO

Hay una máxima muy sencilla de entender que dice que “si haces las mismas cosas no esperes resultados distintos”. No hay más que leer o escuchar hoy muchos editoriales y comentarios mediático-políticos, para darse cuenta de que el PSOE de Pedro Sánchez no les gusta porque temen resultados distintos al que ellos desean, que es que siga gobernando Rajoy.