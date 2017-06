Julia Otero: "Es el dinero el que genera dos naciones: la de los ricos y la de los pobres"

Lo que ocurre entre personas ricas y personas pobres en España también se da entre ciudades, esto es, que cada vez la diferencia se agranda. Las ciudades acomodadas incrementan su riqueza y las más pobres ven crecer su pobreza. Nada nuevo bajo el sol en estos tiempos de desigualdad.

El municipio más boyante es Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Allí la renta media por hogar es de 73 mil euros anuales. Son más de 6 mil euros al mes. Nada que ver con la ciudad más pobre, Torrevieja, en Alicante, donde una familia dispone de media de 14 mil euros anuales. O sea, lo que gana una familia en Torrevieja un año entero, lo alcanzan en Pozuelo en poco más de 2 meses.

Es verdad que el INE no tiene en cuenta la economía sumergida. Entorno al turismo se genera un movimiento económico que no queda registrado, desde luego, pero aún así, está claro que mucho antes de que se hablase de “plurinacionalidad” los españoles ya no éramos todos iguales. Es el dinero el que genera dos naciones: la de los ricos y la de los pobres.