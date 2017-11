Respecto al turismo es mejor no jugar con fuego

A pesar de que suspendemos en política y en el medio ambiente, suspendemos en algo más importante según los datos de Naciones Unidas en los últimos cinco años. En lugar de seguir erradicando el hambre en el mundo, para que todo el mundo tenga asegurado un techo, una sanidad y una educación. Pero por desgracia no es así, mientras unos defienden su sitio, en lugar de defender a todos los ciudadanos, unos 815 millones de seres humanos pasan hambre en el mundo, lo que significa el un 11% de la población mundial, de los cuales más de 50 millones son niños.

Estos son datos del 2016, podemos echarle la culpa al cambio climático y también a los conflictos armados por doquier , según señala la Organización de las Naciones Unidas, pero también aquellos a políticos sin escrúpulos que mueven el mundo a su antojo en su propio beneficio. A lo que podemos unir los políticos de nuevo cuño, algunos colocados a dedo, faltos de conocimiento, honradez y generosidad para con los pueblo que los votan, o no, porque su obligación es gobernar para todos. Mientras eso siga siendo así, mi querida Gente Viajera no le pidan peras al olmo. Pero tampoco la emprendan con el familiar más próximo, con su vecino de siempre o su amigo, o amiga, del alma, porque tenga una opinión distinta a la suya. Razonen, si quieren juntos, el porqué de esa disparidad de opinión y traten de sumar y no crear conflictos que llevan a una fractura social y a una depresión a medio plazo que acabará con una visita en el psicólogo o en el psiquiatra.

Demos ejemplo a los políticos faltos de generosidad y responsabilidad con aquellos que les pagan la nómina a final de mes en las urnas constitucionales y cambiemos juntos aquello que nos pueda beneficiar a todos, cómo por ejemplo beneficia el turismo a nuestro país. Todo apunta a que los millones de visitantes extranjeros pueden crecer en torno al 7% en llegadas, más un 10% en gastos por turista. El turismo nacional mantiene una tendencia positiva, sin grandes alardes .

En cuanto a este puente del Pilar, fue como un regalo para la industria turística, ya que las ocupaciones han rondado el 80% en términos globales. Todo gracias a las buenas temperaturas que hicieron que muchos viajeros disfrutaran de la playa. Pero necesitamos agua si queremos que España, de norte a sur y de este a oeste, no se muera de sed. Por otra parte, parece que el turismo ruso vuelve a viajar y además los rusos que nos visiten parece ser que gastaran más. De hecho, este año los que han venido han gastado un 33% más que en el año 2016. El turismo quiere seguir viajando al margen de la política, pero lo que más le anima a viajar a nuestro país es la seguridad, que si seguimos jugando con ella, no sólo sufriremos los autóctonos, sino los que nos visitan. Que todo hay que decirlo, no todos son fieles eternamente y pueden cambiar de parecer. Y es que de hecho, cambian de latitud en cualquier momento y entonces esos que se quejan del turismo, verán bajar las cifras de ingresos por turismo y crecer el paro, ojalá me equivoque.

De valoraciones del tercer trimestre nos hablará Exceltur el próximos martes que versa sobre las perspectivas turísticas y de las nuevas tendencias. Por otra parte, no perdamos el ritmo, que la vida sigue al margen de la carnaza que amarillea en los medios de comunicación día tras día. Sigamos trabajando como hace la Feria de Barcelona con su Salón Náutico Internacional que cerrará sus puertas con una gran afluencia de público. Los más rezagados aún pueden visitarlo hoy hasta las 19 horas. De hecho, Ifema con Fitur, ya ha desplegado las velas para la edición del año 2018. Este mes ya están ultimando la contratación de los espacios porque en realidad faltan solo 100 días para que comience esa gran cita del turismo en nuestro país. Una cita que seguirá dando prioridad a la sostenibilidad pero también a la innovación tecnológica.