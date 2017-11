Cataluña no deja de sangrar

Bon dia Catalunya, buenos días Cataluña. Amigos de Gente Viajera, hoy vamos a hablarles de la emoción que produce ver viajar a nuestros mayores en otoño y no arrastrados a horas intempestivas a un acto contrario a la democracia en nuestra querida Comunidad Autónoma de Cataluña.

Una Cataluña que sangra por todos los poros de su piel. Y digo sangra porque las mayorías silenciosas no han salido a la calle a poner escudos de ancianos, niños y jóvenes convocados a unas manifestaciones y a las urnas ocultas en los lugares más diversos del territorio. Un acto desconvocado por el Tribunal de Justicia de Cataluña, donde se implica a las gentes de buena voluntad prometiendo un mundo mejor, cuando realmente se les está exponiendo a represalias o males mayores que rozan la línea roja.

Mientras los responsables de toda esta vergüenza quieren romper la cohesión social en el territorio catalán. Una posible Cataluña libre por motivos ocultos, detrás de la política de unos cuantos que defienden sus intereses personales y no los de todos los catalanes. La libertad nos la dieron como equipaje cuando nacimos y las minorías que salen a la calle guiados por sus políticos también. Seguramente ellos nunca han tenido el interés de negociar nada con ninguno de los últimos tres gobiernos de España.

No obstante, ninguno de ellos han tenido la intención de dialogar para darle a Cataluña lo que le corresponde por derecho. Una Cataluña que tiene sus orígenes, no solo en la historia bien entendida, sino su participación en el desarrollo económico de España, como icono de desarrollo industrial y también turístico. En cualquier caso, como dijo Joan Manuel Serrat en declaraciones al Periódico de Cataluña después de ser vapuleado por aquellos que no saben, ni nadie les ha contado, que Joan Manel Serrat es sinónimo de libertad.

Joan Manel Serrat intenta crear cohesión social sin mirar la cuenta corriente ni el color de piel y no es sospechoso de no ser “un català de debó”, como decía una gran dama de la cultura catalana María Aurelia Campmany. El cantautor dijo al Periódico que no quería que la canción Mediterráneo se la relacione con los que actúan fuera de la legalidad. De todas maneras, si la podemos seguir relacionando con un hombre, un hombre realmente bueno. Un artistacomprometido con el conjunto de la sociedad y que habla a favor “de la libertad “ con la que se expresaba en una de sus canciones y también así de sincero se volvía mostrar en esta ocasión “prefiero pasar miedo que vergüenza“. Una vergüenza que sentimos todos aquellos que amamos a la Comunidad Autónoma de Cataluña y seguimos el camino al que se refería Don Antonio Machado y Joan Manel Serrat, un camino, el primitivo y el del Norte, que recorre la música de Carlos Nuñez.