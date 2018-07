Sanidad recuerda a los ciudadanos que los ahogamientos se pueden prevenir

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recuerda a los ciudadanos que los ahogamientos se pueden prevenir. En relación a esto, aconseja extremar las precauciones para prevenir ahogamientos y lesiones graves en medios acuáticos.

Lo hace con ocasión de la llegada de la época estival, cuando la longitud de las costas españolas, el gran número de piscinas y la cantidad de aguas naturales, unido a las buenas condiciones climatológicas, permiten disfrutar del ocio en el agua.

Para prevenir los ahogamientos, el Ministerio lanza una serie de recomendaciones que se recogen en su página web:

•Asegúrese de que la piscina donde acude con su familia cuenta con las adecuadas medidas de seguridad como socorrista o cercado perimetral para que sus hijos pequeños no pueden acceder libremente.

•Recuerde que la vigilancia de sus hijos menores es su responsabilidad; la del socorrista es el salvamento acuático cuando sea necesario.

•Vigile a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella, y no delegue esta responsabilidad en un niño más mayor.

•Para los niños, el cercado perimetral es muy seguro, ya que aísla completamente la piscina.

•Si no sabe nadar o no nada bien utilice un chaleco salvavidas para bañarse y úselo siempre para practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.

•En la playa, respete el significado de las banderas: nunca se bañe si está roja.

•Báñese en playas con vigilancia y respete siempre las indicaciones de los socorristas.

•No sobreestime su condición física ni su capacidad para nadar. En el mar, si se encuentra cansado o tiene dificultad para volver, nade de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.

•No se bañe en zonas donde esté prohibido el baño.

•Báñese siempre acompañado, sobre todo si es una persona mayor o padece algún problema de salud.

•El consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y puede propiciar conductas que pueden poner en riesgo nuestra salud.

•Bañarse de noche es muy peligroso: si le ocurriera algo, nadie podría verlo.

•Tirarse de cabeza desde una gran altura, en lugares de poca profundidad o sin conocer si existe algún obstáculo en el fondo puede producir lesiones muy graves.

•Salga del agua si se encuentra cansado o siente frío.