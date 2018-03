Nueve de cada diez españoles saben lo que es la eyaculación precoz (97,96%), aunque tan sólo el 13,32% reconocen padecer ellos mismos o sus parejas este problema (en mayor medida los hombres, personas de clase social alta y con altos ingresos en el hogar). Sin embargo, el 32,87% de los encuestados, conocen a alguien que padece eyaculación precoz.

Más de la mitad de las personas con eyaculación precoz NO han buscado solución con un especialista (55,06%); sin embargo, si existiera un tratamiento que ayudase a controlar la eyaculación precoz de forma sencilla, fácil y discreta, un 96,63% lo probarían.

Casen Recordati ha lanzado el primer tratamiento de uso tópico de prescripción para la eyaculación precoz (EP). El nuevo medicamento es un aerosol con una mezcla de dos anestésicos que actúa en el glande sin afectar a la sensibilidad del resto del pene. La aplicación es rápida, sencilla y discreta, y la fórmula actúa en cinco minutos. El tratamiento puede usarse a cualquier edad adulta y apenas tiene contraindicaciones.

Dos de cada tres españoles (67,38%) consideran que el papel de la pareja es fundamental para sobrellevar y tratar la eyaculación precoz, seguido por un 29,78% que piensan que sí es importante pero no es clave y un 2,84% que opinan que no es importante. Por otro lado, el 56,26% de los encuestados opinan que la eyaculación precoz afecta a la vida en pareja pero no demasiado, mientras el 38,20% opinan que sí afecta mucho y al parecer las mujeres en mayor medida que los hombres.