EN BUENAS MANOS

El cerebro del deportista

“La buena organización neurofuncional en el comportamiento motor, capaz de actuar en milisegundos, no cometer errores y acertar en la diana, es básica para el rendimiento deportivo”, señaló el profesor Ortiz. No olvidemos que un retraso en décimas de segundo puede conllevar un fracaso en acertar la diana “Por este motivo son importantes no solo los procesos motores sino también los perceptivos, responsables de la mayor parte de todo el proceso”, afirmó el especialista.