MOURINHO Y LA CANTERA BLANCA

“Entiendo a las dos partes. Mourinho lo está haciendo muy bien, cuenta con jugadores cuando los necesita, pero tampoco hay tantos huecos que cubrir. El salto del filial al primer equipo es muy duro porque llevas toda la vida esperando ese momento, pero lo realmente duro es mantenerte ahí. El salto lo dan muchos, mantenerse es muy complicado. Casi todo el mundo cuando debuta suele ser por necesidad, en mi caso fue porque había muchos centrales lesionados. En ese momento estábamos en el filial varios jugadores y tuvimos la suerte de debutar. A partir de ahí si lo haces bien el míster empieza a contar contigo”

“Creo que el jugador tiene que estar al margen de esta disputa. Tienen que jugar al fútbol y hacerlo lo mejor posible. Si no tienen oportunidades en el primer equipo tendrán oportunidades en otros equipos de Primera División”

“Lo que se le pide a Mourinho es que gane títulos, no que saque jugadores de la cantera, pero si los saca, mejor. Los está ganando, hace tiempo parecía imposible quitarle títulos al Barcelona tal y como está jugando”

ZIDANES Y PAVONES

“Fue una manera de expresar lo que quería hacer Florentino Pérez. Traer a los mejores jugadores y dar paso a la cantera. No me perjudicó en nada, me benefició en todo. Mi nombre al lado del de Zidane que es uno de los más grandes y representar a la cantera… No veo ningún perjuicio”

EL REAL MADRID FRENTE AL BARCELONA

“Creo que el Real Madrid ya ha batido al Barça: en Liga, en Copa y está haciendo bien las cosas para batirle en Copa de Europa, aunque en Europa el rival al batir es el Real Madrid, es el equipo que más títulos tiene y el que más historia tiene a sus espaldas”

“El Madrid tiene una plantilla para competir por todo. Tienen la obligación de hacerlo bien en todas las competiciones”

PAVÓN, UN FUTBOLISTA EN PARO QUE HA RENUNCIADO A COBRAR EL DESEPMPLEO

“Estuve en Francia hace un año y me retiré. El proceso fue un poco complicado. Aún soy joven para jugar al fútbol (tiene 32 años)… Las ofertas que tenía eran del fútbol turco y del griego griego. Tengo muchos amigos que han jugado allí y sus experiencias no fueron buenas, así que he preferido quedarme en casa”.

“No cobro el paro porque no lo necesito. No he ido al INEM ni pienso cobrar el paro. Entiendo que todos los que han cotizado tienen derecho a cobrarlo, pero cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Están las cosas muy mal como para pensar en uno mismo, si tuviese una mala situación no renunciaría, pero tengo una situación que me permite poner mi gratino de arena, así que lo hago”.