Julen Lopetegui: "Las puertas no se van a cerrar a nadie y menos a Iker"

El Seleccionador Nacional, Julen Lopetegui, no descarta que Iker Casillas vuelva a ocupar la portería del combinado nacional. Ve lógico que haya causado sorpresa su no convocatoria, pero más allá del anuncio, "el tema se está llevando con normalidad. Es normal que haya repercusión pero lo asumimos con naturalidad".

El nuevo Seleccionador Nacional ha analizado la actualidad deportiva de España en su primera convocatoria. Es consciente de la exigencia que supone su cargo que "el equipo de los últimos años ha sido el mejor de la historia del fútbol español".

Sobre la no convocatoria de Casillas afirma que "el tema se está llevando con normalidad. Es normal que haya repercusión pero lo asumimos con naturalidad". Pero esta convocatoria no significa que el guardameta no vaya a volver. "Las puertas no se van a cerrar a nadie y menos a Íker".

También sobre la portería, explica las razones que le han llevado a expresar que De Gea será el portero de la Selección. "He considerado apropiado decir que De Gea es el titular. Creo que es una posición que hay que tener consolidada". Y sobre el carácter de Diego Costa, es contundente e irónico al mismo tiempo. "Al jamón no se le puede quitar el hueso"