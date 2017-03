Wert no se siente desacreditado por los cambios en las reválidas de la Lomce

El exministro de Educación, José Ignacio Wert , artífice de la Lomce , ha asegurado este martes que no se siente desacreditado por la reforma del actual Gobierno , respaldada por el Congreso , que ha dejado sin efectos académicos las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato que prevé la ley.

"A mi edad, no me siento desacreditado prácticamente por nada, creo que en política hay que tener flexibilidad intelectual y entender que las circunstancias distintas llevan a procesos distintos y, desde luego, no personalizar ni tomar como cuestión personal ninguna diferencia", ha comentado Wert a la prensa en los pasillos del Congreso.

El exministro ha intervenido hoy, a petición de Unidos Podemos, en la ronda de comparecencias programadas por la subcomisión parlamentaria para el pacto educativo, donde ha defendido esas pruebas para medir el rendimiento de estudiantes, docentes y el sistema. Ha lamentado que provocaran el "malentendido mayor" de la ley en cuanto a sus objetivos.

Ha reconocido que, como embajador ante la OCDE que es, se encuentra en un lugar "privilegiado" para el conocimiento de la economía política y las reformas educativas.

No obstante, ha asegurado: "He aprendido mucho después de ser ministro, pero no tanto como para (...) que tenga ganas de volver a serlo".

Preguntado por los motivos por los que la Lomce ha tenido tanto rechazo político y social, el ministro ha respondido a los periodistas:

"Hice todo el esfuerzo que pude, no tanto por la elaboración de un pacto cuanto por que la ley saliera con el consenso mayor; no había condiciones y lo entiendo".

Ha precisado que había un gobierno con mayoría absoluta, una situación de restricción fiscal y "verdaderamente los partidos de la oposición -ha añadido- no querían participar en un proceso que, además, sabían que estaba condicionado".

En la subcomisión, José Ignacio Wert ha afirmado que su "preocupación mayor" y las negociaciones "más duras" que mantuvo al frente de Educación tuvieron como protagonistas las becas, que ha calificado como el "ingrediente instrumental esencial" para la equidad.

Ha repasado los datos educativos en España desde que se hizo cargo de la cartera, a finales de 2011, hasta su cese, a petición propia por "cuestiones personales" en 2015, destacando las mejoras, especialmente de la tasa de abandono escolar temprano.

No obstante, ha subrayado que su reducción sigue siendo el mayor reto del sistema educativo.

"No puede haber triunfalismo porque queda mucho por mejorar", según Wert, que ha añadido que lo "más importante" es conseguir que en el sistema educativo impere el artículo 9.2 de la Constitución en cuanto a la igualdad de los españoles para el acceso a la educación.

Los grupos de izquierda y nacionalistas le han pedido cuentas por el "daño" que ha causado la Lomce; el portavoz socialista, Manuel Cruz, le ha pedido que "no vuelva a poner sus manos en la educación de este país".

También le han afeado una "falta de autocrítica", a lo que Wert ha replicado que nadie es buen juez de sí mismo.

Cruz ha interpretado que la presencia del exministro, que "no era necesaria", se debe a los "nulos resultados" de sus políticas; y la existencia de esa subcomisión, para un pacto, es la prueba "más clara" del balance de su gestión.

Lo ha acusado de "maquillar" cifras y "retorcer algún dato" en su exposición.

El portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha agradecido que Wert se haya desplazado desde su "exilio dorado" en París.

Ha interpretado que su presencia es el "epílogo" de la Lomce, que nació "muerta", y la constatación de su "fracaso", pues ahora se trata de impulsar una nueva ley de educación "con todos y para todos".

Por PDeCat, Mirian Nogueras ha denunciado el "daño" que la Lomce ha hecho a Cataluña; ha acusado al exministro de intentar transformar la inmersión lingüística en un problema.

Según Joan Olòriz (ERC), Wert "es el ejemplo de quitar una ley que funciona y no hacer un pacto".

Marta Martín, de Ciudadanos, se ha referido a él como "el hombre que lo pudo todo y lo perdió todo en educación", aunque ha pedido mirar al futuro.

La diputada del PP María del Carmen González ha querido dejar claro que la subcomisión citada "ni juzga ni absuelve" y que el compromiso de su grupo con el pacto es "inquebrantable".