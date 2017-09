Las víctimas de bebés robados critican el retraso para juzgar a los procesados

"Cada día transcurrido sin noticias es una eternidad, cada mes una pesada losa y un paso más a la desesperanza y la desconfianza en nuestro Poder Judicial", señala en un comunicado la junta directiva de esta asociación en Madrid, que reclama que se siente ya en el banquillo el doctor Eduardo Vela, el primer procesado en esta causa después de que el juzgado decretara la apertura de juicio oral en febrero.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide once años de prisión para Vela, ginecólogo de la clínica San Román de Madrid, por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue entregada a una pareja que no podía tener hijos, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.

Además de Vela, en la causa por la sustracción de recién nacidos de forma ilegal para después venderlos entre los 50 y 90, se ha procesado también a un médico de la Clínica Santa Cristina por presuntamente participar en el robo de un recién nacido en 1975, cuando la monja sor María -la primera investigada en todo el proceso y que falleció- se ocupaba de la maternidad del centro.

Precisamente es la avanzada edad de los procesados lo que preocupa a las víctimas, ya que temen que la espera para llegar juicio finalmente quede en saco roto si otro acusado fallece.

"Queremos ya un juicio y una sentencia, la primera y no necesariamente la última; no podemos seguir esperando porque si como consecuencia de la espera fallece nuevamente otro acusado, seríamos la vergüenza del mundo civilizado, y nuevamente, con razón", concluyen el comunicado de SOS Bebés Robados Madrid.