Varios trabajadores de 'House of Cards' denuncian que fueron víctimas del acoso de Kevin Spacey

Uno de los miembros del equipo de 'House of Cards' ha explicado que Spacey le acosó mientras le llevaba en coche hacia una de las localizaciones. Cuando llegaron a la caravana del actor, que le había puesto la mano en la entrepierna, Spacey abandonó el vehículo "muy nervioso".

"No me cabe duda de que este tipo de comportamiento depredador era una rutina para él y que mi experiencia fue sólo una de muchas. Kevin no tenía escrúpulos para aprovechar su estatus y su posición", ha afirmado el trabajador en cuestión. "Era un ambiente tóxico para los hombres jóvenes que tenían que interactuar con él, ya fueran miembros del equipo, del reparto o actores secundarios", ha añadido.

Otro miembro del equipo de 'House of Cards' ha admitido que Spacey le puso las manos encima "de maneras extrañas". Por otro lado, una trabajadora ha explicado que los miembros del set conocían la conducta inapropiada del actor, que fingía falsas peleas para establecer contacto físico, además de tocar la entrepierna de algunos hombres después de un apretón de manos.

"Los hombres con los que he trabajado me confesaron que se sentían muy incómodos", lamentaba la trabajadora. Netflix anunció este martes que la producción de la sexta y última temporada de 'House of Cards' se ha suspendido "hasta nueva orden" para revisar la situación actual y "abordar las preocupaciones del equipo", aunque han afirmado que no "son conscientes de que ocurriera un incidente en el set de rodaje".

"Durante nuestro primer año de producción en 2012, alguien del equipo emitió una queja sobre un gesto de Kevin Spacey", afirman desde MRC. Este incidente fue solucionado rápidamente, tal como ha afirmado Netflix. "Se está llevando a cabo una acción inmediata para revisar la situación y estamos confiados de que la cuestión se resuelva pronto para satisfacción de todos", asegura la productora en un comunicado.

El escándalo sobre los abusos de Kevin Spacey surgió hace pocos días, cuando el actor Anthony Rapp confesó que el protagonista de 'American Beauty' trató de mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 14 años. Además, dos actores y un productor de cine también afirman haber sido víctimas de Spacey. Según informa Vulture, a raíz de los hechos, el publicista del actor, Staci Wolfe, y la agencia de representación, CAA, han dejado de trabajar con Spacey.