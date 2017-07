La vacunación en niños menores de dos años será obligatoria en Francia a partir de 2018

El Gobierno francés prevé presentar un texto de ley que obligue a vacunar a los niños menores de dos años para once tipos de enfermedad. La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, considera "insuficiente" la vacunación en Francia.

El Gobierno de Francia ha anunciado este miércoles que impondrá para el año 2018 una ley que establezca la obligatoriedad de la vacunación de los menores para once tipos de enfermedad, medida que estará incluida en un proyecto que será evaluado en el Parlamento galo este otoño.

La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, ha detallado este miércoles en rueda de prensa que a final de año se presentará un texto de ley para imponer la obligatoriedad de la vacunación a los niños menores de dos años, según ha informado el diario 'Le Monde'.

En la actualidad sólo tres tipos de vacunas son obligatorias, las de la difteria, la del tétanos y la de la poliomielitis. No obstante, a estas se sumarán otras ocho: tos ferina, hepatitis B, bacilo de Pfeiffer, pneumococo, meningococo C (la bacteria que provoca la meningitis) y virus de sarampión, paperas y rubeola.

Algunas enfermedades ya erradicadas han comenzado a reaparecer

De esta forma, el Ejecutivo galo tiene previsto que entre en vigor esta legislación (la Ley de Financiación de Seguridad Social) a comienzos del próximo año. Buzyn ha defendido que "la cobertura de vacunación en Francia es insuficiente" y que la decisión de incluir otras ocho vacunas dentro del concepto de obligatoriedad responde a un problema de salud pública, dado que algunas enfermedades ya erradicadas han comenzado a reaparecer.

De esta forma, ha señalado que "la vacunación ha salvado millones de vidas". No obstante, desde 2008 han muerto al menos diez personas a causa del sarampión, lo que ha calificado de “intolerable”. Asimismo, ha agregado que no pueden aceptar que “niños y adolescentes fallezcan por no haber sido vacunados", ha agregado.