'Tú eliges', realidad virtual para evitar morir en un accidente de tráfico

El Ministerio del Interior presenta la iniciativa 'Tú eliges', una experiencia pionera en realidad virtual que pretende concienciar sobre los riesgos de una conducción irresponsable. La acción, que se ha presentado en la víspera del Puente de Mayo, va dirigida especialmente a los jóvenes y pretende alertar sobre las consecuencias de las distracciones, los excesos de velocidad o el alcohol y las drogas al volante. El departamento de Juan Ignacio Zoido pone el proyecto a disposición de ayuntamientos y organizaciones.

Conscientes de que la experiencia es a veces "la única manera de aprender", el ministro del Interior y el director general de Tráfico han presentado una iniciativa de realidad virtual pionera en España con la que quieren concienciar sobre los riesgos de una conducción irresponsable. El proyecto, que se ha realizado en colaboración con Iberdrola, lleva por lema 'Tú eliges' y ofrece tres vivencias en primera persona.

En la primera, un conductor decide no beber por lo que da 0,0 en un control de alcoholemia. En la segunda, un grupo de amigos se distrae con el móvil por lo que acaba arrollando un carrito de bebé. La tercera es la más impactante: el conductor circula sin cinturón y a una velocidad excesiva por lo que se salta un semáforo en rojo y muere al ser embestido por un camión. "No se trata de alarmar, sino de concienciar y de que uno pueda elegir si se comporta según las normas de la conducción o hace el cafre", ha subrayado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

La iniciativa se ha presentado en la víspera del Puente de Mayo y está especialmente dirigida a los jóvenes. "Me ha impactado mucho la escena en la que atropellas al bebé porque no es lo mismo pagar las consecuencias tú que otra persona", ha dicho Laura después de quitarse las gafas de realidad virtual. “Yo después de haber visto el vídeo me voy a pensar dos veces lo de coger el móvil porque cualquier despiste puede acabar con tu vida”, ha añadido Guillermo. El ministro Zoido ha recordado que el 43% de los jóvenes europeos envía mensajes de Whatsapp al volante, a pesar de que las distracciones causan 500 muertes en las carreteras cada año.

El Ministerio quiere concienciar también sobre los riesgos de beber alcohol antes de ponerse al volante o pisar el acelerador más allá de lo permitido. El 30% de los conductores fallecidos en el año 2015 dio positivo en las pruebas del Instituto Nacional de Toxicología y otras 300 murieron por culpa de una velocidad excesiva o inadecuada. Según Zoido, “nunca se puede garantizar la seguridad absoluta, pero a veces somos nosotros mismos quienes podemos elegir si el viaje tiene un final feliz o se convierte en una pesadilla”.

Interior aumentará de 100.000 a 800.000 los controles de drogas

Zoido ha recordado que la DGT trabaja en un nuevo dispositivo que permitirá multiplicar por ocho el número de controles de drogas que se realizan en las carreteras. El objetivo es que la prueba sea más sencilla, menos costosa y que se parezca más a la de alcohol. Tráfico ha intensificado considerablemente la vigilancia del consumo de drogas: si hace cinco años realizó 3.000 test, el año pasado la cifra llegó a los 75.000. El objetivo es hacer 100.000 este año y 800.000 "próximamente".