El temporal de nieve afecta a 242 carreteras y puertos de montaña, 13 de ellas se encuentran cerradas al tráfico y 83 requieren el uso de cadenas o neumáticos de invierno. La peor situación la encontramos en Asturias, Huesca, Teruel, Castellón y Valencia. De la red principal, hay 26 vías afectadas, de ellas no hay ninguna cortada al tráfico. Son necesarios el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Asturias, en la AS-1, en Mieres; en la AS-2 a la altura de Posadas. En Cantabria, en la A-67, desde Mataporquera hasta Molledo y en Huesca, en la A-2 a la altura de Fraga, en la A-22 entre Altorricón y Barbastro y en la A-23 desde Gurrea de Gallego hasta Caldearenas.

