Susana Díaz: "Ni un solo metro que haya ardido en Doñana va a ser recalificado"

"Que nadie piense que ni un solo metro que haya ardido se va a aprovechar y va a tener otra calificación urbanística porque la Junta no solo se va a oponer sino que va a poner todos los mecanismos legales para que un solo metro del entorno natural de Doñana sea recalificado ni utilizado para ningún otro uso", ha afirmado la presidenta de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha garantizado este lunes que "ni un solo metro" que haya ardido en el incendio que afecta en estos momentos al entorno natural de Doñana "va a ser recalificado ni utilizado para ningún otro uso".

Así lo ha indicado a los medios la jefa del Ejecutivo andaluz, quien por segundo día ha visitado el Puesto de Mando Avanzado dispuesto en Mazagón (Huelva) por el incendio forestal declarado este sábado en el término onubense de Moguer. "Que nadie piense que ni un solo metro que haya ardido se va a aprovechar y va a tener otra calificación urbanística porque la Junta no solo se va a oponer sino que va a poner todos los mecanismos legales para que un solo metro del entorno natural de Doñana sea recalificado ni utilizado para ningún otro uso", ha afirmado.

Sobre el origen del fuego, ha afirmado que desde el Gobierno andaluz se va a trabajar para llegar "hasta el límite" para saber qué ha pasado y por qué se ha producido el incendio. "Vamos a exigir que se depuren responsabilidades al máximo", ha enfatizado la presidenta.

Tras apuntar que "no ha habido condiciones naturales" para que el incendio surgiera de manera "espontánea", por lo que se teme que "la mano del hombre está detrás", ha insistido en que se llegará "al límite" para depurar responsabilidades ante una situación "grave" que pone en riesgo la vida de personas y el entorno de Doñana.

La presidenta de la Junta, que ha valorado en primer lugar que no haya víctimas humanas en este incendio, ha señalado que el incendio ha afectado al perímetro de la ampliación que el Consejo de Gobierno hizo el año pasado de 14.400 hectáreas del espacio natural, pero no al Parque Nacional. Si bien, ha dicho que será en las próximas horas cuando se conozca la superficie que se ha calcinado.

Ha asegurado que dos focos del incendio ya están perimetrados y que el tercero se está perimetrando en estos momentos. "El trabajo ha sido enorme por parte de los profesionales durante toda la noche", ha afirmado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien se ha mostrado "positiva" aún con "muchísima prudencia porque el viento cambia y las circunstancias también".

Según ha precisado Susana Díaz, el periodo de entre las 12,00 y las 14,00 horas es "clave" para ver cómo evoluciona el viento. Si bien, ha destacado que "hoy en el semblante de los profesionales hay más sosiego y tranquilidad que ayer, lo que ha sido posible porque ha habido una muy buena coordinación de todas las instituciones y profesionales y una planificación durante todo el año".

La presidenta de la Junta ha informado de que ha mantenido una conversación telefónica con el líder del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y que le ha pedido que se trabaje para sensibilizar en todo el territorio a la población ante el riesgo de incendios en este verano que será "difícil y seco".

De igual modo, ha indicado que ha recibido un mensaje del primer ministro portugués, António Costa, en el que le traslada su apoyo y solidaridad por el incendio, así como también ofrecimientos por parte de gobiernos autonómicos como Aragón, Valencia o Canarias, entre otros, para poner a disposición de Andalucía medios para la extinción del incendio. "No hemos tenido que recurrir a ello, pero quiero agradecer la disposición de estos gobiernos", ha afirmado la presidenta, quien también ha agradecido el trabajo de los profesionales del Plan Infoca, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de toda la población que ha colaborado en las evacuaciones "porque facilita mucho el trabajo".