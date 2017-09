El Rey despeja su agenda la semana del 1-O para seguir los acontecimientos en Cataluña

Agenda de la Familia Real

El Rey Felipe VI ha decidido despejar su agenda la semana del 2 al 8 de octubre para seguir de cerca los acontecimientos en Cataluña, con el referéndum del 1-O en el punto de mira informativo. Según la Agenda que cada semana envía la Casa Real, en los próximos días no hay previstas "actividades oficiales con cobertura informativa". Es la primera vez que la Familia Real no tiene ninguna actividad oficial en una semana que no sea de periodo vacacional.