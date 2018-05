El profesor que humilló a la víctima de La Manada reitera en otro vídeo que la joven "disfrutó y se dejó hacer"

El profesor ha vuelto a colgar nuevos vídeos este viernes en los que dice que se tomó "en serio el primer video" en el que afirmó que la víctima "se dejó hacer" y "disfrutó".

Santiago Luciano Méndez Naya, quien que ya fue sancionado en 2016 por la institución académica por comentarios machistas, ha reiterado este viernes en un nuevo video su "reflexión seria" sobre 'la Manada' y ha calificado de "insólito" que la USC se "meta" en sus opiniones.

"Parece que ahora argumentar es un pecado en esta sociedad y eso me parece muy grave. Hay amenazas de todo tipo, con medidas de la Universidad", ha manifestado en un nuevo video publicado en su Facebook.

"Me parecen cosas insólitas que la Universidad se venga a meter en mis opiniones personales. ¿O yo por ser profesor universitario tengo que estar callado y no puedo opinar?", ha sostenido Luciano Méndez Naya.

En este sentido, se ha reivindicado como "una persona respetuosa con todo el mundo". "Que guíen esta sociedad los que se dedican a insultarme y los que piden mi cabeza. Mientras la razón esté de mi lado, no tengo problema", ha sentenciado.

En su nuevo comentario en redes sociales, este profesor ha asegurado que se tomó "en serio el primer video" en el que afirmó que la víctima "se dejó hacer" y "disfrutó".

"Mi reflexión a priori era una reflexión seria, coherente, sobre los hechos en cuestión", ha manifestado, para añadir que "vista la reacción desproporcionada y desmedida" sigue "pensando lo mismo".

Tras señalar que para él "lo de la Manada es todo inventado", ha aclarado que no juzga "los precedentes, sino los indicios del caso en cuestión". "Juzgo únicamente los indicios. Si me sacan un video en el que la tipa lo está pasando mal digo, bueno, vale, pero los indicios van a ser los mismos y la conclusión de una persona racional tiene que ser la misma, aunque después venga la realidad y me diga que me confundo", ha explicado.

"A mi juicio, si se repite la situación voy a decir los indicios racionales son estos", ha apostillado. "La probabilidad de que las cosas sean como yo las conté es de un 90 y muchos por ciento desde mi punto de vista", ha sostenido.

Con respecto al calificativo de "tipa", ha defendido que también se refiere a él como "tipo". "No soy despectivo con esa chica, la chica se emborrachó como a veces lo hago yo", ha aseverado, para reiterar que es "respetuoso con todas las personas".

"Disfrutar insultando no es mi estilo", se ha defendido, para reconocer que su "postura es arrogante". "Lo fue y será", ha afirmado. "Me hace gracia un poco cómo la gente recurre a fórmulas, a clichés, a tópicos. Veo muy pocas cosas razonadas en los comentarios que se me hacen", ha concluido.