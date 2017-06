La Policía alerta de un bulo en redes sociales sobre una falsa amenaza durante el evento mundial

Como es habitual en este tipo de casos, el audio de Whatsapp ha sido reenviado a la Brigada de Investigación Tecnológica para que los expertos valoren si procede practicar diligencias policiales al objeto de detectar el origen de este nuevo bulo.

Las fuerzas de seguridad han intensificado en los últimos meses las recomendaciones para no difundir este tipo de mensajes. A la hora de combatir estas falsedades, inciden especialmente en la necesidad de que los ciudadanos no reenvíen aquellos mensajes que les llegan al móvil o a través de las redes sociales y que pueden ser falsos.

"Te llega un mensaje y no sabes si es un #bulo? No te la juegues y acude a fuentes oficiales y no reenvíes. #rompelacadena #StopBulos", es uno de los mensajes que suelen tuitear tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. El Ministerio del Interior recuerda también a menudo que los ciudadanos sólo atiendan a la información a través de canales oficiales.