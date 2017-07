Piden prisión permanente revisable para parricida de Moraña, que asesinó a sus hijas de 4 y 9 años con una radial

La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la madre de las niñas, piden la pena de prisión permanente revisable porque "hay elementos suficientes para condenarle" .

David Oubel, el hombre acusado de asesinar con una sierra radial a sus dos hijas, de 4 y 9 años, en Moraña (Pontevedra), ya se encuentra en el interior de la Audiencia de Pontevedra a la espera de que comience el juicio por este crimen, cometido el 31 de julio de 2015.

Poco después de las diez de la mañana, el parricida llegó a los juzgados entre fuertes medidas de seguridad, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional.

Oubel, que se encuentra ingresado en la cárcel de máxima seguridad de Mansilla de las Mulas (León), fue trasladado hace unas horas a la prisión de A Lama (Pontevedra), a la espera del juicio.

La Fiscalía y la acusación particular, esta última en representación de la madre de las dos niñas, solicitan la pena de prisión permanente revisable y, según ha confirmado el fiscal Alejandro Pazos antes de entrar hoy en la Audiencia, "hay elementos suficientes para condenarle".

"Hoy lo que importa es el veredicto del jurado y éste no se pronuncia sobre la pena", ha aclarado el fiscal, que ha confirmado que la madre de las niñas no declarará en este juicio porque "no lo ha pedido ninguna de las partes".

Ante la previsible estrategia de la defensa del parricida, que en la fase de instrucción alegó que Oubel había sufrido un "trastorno mental transitorio", que lo haría inimputable por estos hechos, Pazos ha asegurado que "pueden alegar muchas cosas y podremos combatirlas todas ellas".

La vista oral, que se celebrará durante los tres próximos días, comenzará una vez se hayan seleccionado los integrantes del jurado popular que juzgará este caso.

Según la previsión facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en esta primera jornada declarará el acusado, David Oubel, y trece testigos, entre ellos seis agentes de la Guardia Civil.

Para mañana, miércoles, están previstas las pruebas periciales, con la declaración de unos quince expertos, y los informes forenses.

El crimen se produjo en el interior del domicilio de David Oubel situado en O Casal (Moraña), en donde se encontraban las dos hermanas disfrutando del período de vacaciones estivales que le correspondía en virtud del acuerdo por la custodia alcanzado con su exmujer.

El fiscal concluye en su escrito de acusación que el acusado mató a sus hijas con crueldad, utilizando una radial y, antes de hacerlo, las drogó "con la finalidad de evitar cualquier posibilidad de defensa o de huida de las menores".