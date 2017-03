El Papa cree que el "celibato opcional no es la solución" a la crisis de vocación y abre la puerta a ordenar a hombres casados

El Papa Francisco ha defendido que hacer del celibato algo "opcional" no solucionará crisis de vocaciones sacerdotales en una entrevista concedida este jueves 9 de marzo al periódico alemán 'Die Zeit'.

"En ese contexto el celibato opcional se discute, sobre todo cuando hay necesidad de clero. Pero el celibato opcional no es la solución", ha aclarado. Francisco ha reconocido que "la falta de vocaciones es un problema grande" que la Iglesia "debe resolver", pero ha insistido en que decir a los jóvenes que no es necesario que renuncien a una vida sentimental-sexual vaya a solventarlo.

Sin embargo, ha considerado una posibilidad los 'viri probati', expresión con la que el derecho canónico de la Iglesia católica se refiere a los hombres casados, de vida cristiana madura y contrastada, a los que, de modo extraordinario, se admite la ordenación sacerdotal (como diáconos, presbíteros u obispos).

"Son una posibilidad, ha afirmado. Pero debemos también decidir qué tipo de tarea asumirán, por ejemplo, para las comunidades aisladas". Para el Pontífice, la solución a la falta de vocación sacerdotal pasa por la oración. "El Señor nos ha dicho que recemos. Nos falta oración", ha insistido.

Asimismo, ha afirmado que es necesario establecer las condiciones necesarias para que nazcan vocaciones entre los jóvenes. Además, ha especificado que se debe trabajar con aquellos jóvenes "que tengan alguna inquietud de servicio a los demás". "Esto es muy difícil. El trabajo con los jóvenes se debe hacer para que ellos se planteen su vocación. Los jóvenes son los grandes descartados en la sociedad moderna y lo vemos en la falta de trabajo para ellos en tantos países", ha alertado.

Por otro lado, ha comentado que el número de vocaciones se ha visto influenciado también por el "problema de la natalidad". "Si no hay niños, no habrá sacerdotes. Creo que es el principal problema que deberemos afrontar en el próximo Sínodo sobre los jóvenes, pero no es un problema de proselitismo, no. No se consiguen vocaciones con el proselitismo", ha subrayado.