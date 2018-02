La nieve deja sin clases a más de 40.000 alumnos de seis comunidades autónomas

En Castilla-La Mancha, la nieve ha provocado que alrededor de 30.000 alumnos de esta comunidad se hayan visto afectados tras la cancelación de 334 rutas escolares y la suspensión de la actividad lectiva de 110 centros, según han confirmado a fuentes de la Consejería de Educación.

De estas 334 rutas canceladas, se han visto afectados un total de 7.628 alumnos, así como los 26.914 alumnos afectados de las 110 centros sin actividad lectiva.

MÁS DE 4.400 NIÑOS EN CYL Y DE 3.000 EN CATALUÑA, SIN CLASE

Un total de 4.413 alumnos de Castilla y León no ha podido acudir a clase este lunes por el temporal, principalmente en las provincias de Ávila (1.506 niños) y Segovia (1.559), según los datos de la Consejería de Educación, que ha precisado que se han quedado sin clase 180 alumnos en Burgos, 104 en Palencia y 174 en Soria.

En Cataluña, 3.028 alumnos no han podido acudir a la escuela este lunes, según han informado fuentes de la Conselleria de Enseñanza. La zona más afectada es la de La Cerdanya, donde la suspensión de rutas ha afectado a un millar de alumnos, mientras que en Lleida un total de 652 menores se han visto efectados; en Cataluña central, 402, y el Ripollès (Girona) se han suspendido rutas de unos 900.

EN ARAGÓN, CASI 2.000 ALUMNOS EN CASA

En la comunidad aragonesa, un total 1.927 alumnos usuarios de las rutas de transporte escolar no han podido acudir al colegio, la mayoría en la provincia de Teruel, donde no han asistido a clase 1.685 estudiantes. En esta provincia, la mayoría de los escolares que utilizan las rutas escolares no han podido hacer uso de ellas, con 84 afectadas.

En la provincia de Zaragoza, 182 estudiantes han resultado afectados por la suspensión de rutas por el temporal de nieve, mientras que el Huesca han sido 60 los alumnos que no han llegado a sus centros escolares.

GALICIA, COMUNIDAD VALENCIANA Y CANTABRIA

En Galicia, Lugo ha sido la provincia afectada, donde 426 alumnos de 15 centros educativos no han podido asistir a la escuela. Según los datos facilitados a Europa Press por la Consellería de Educación, este lunes se han suspendido las clases en los CEIP Santa María e IES Plurilingüe Fontem Albei del municipio de A Fonsagrada, con 88 y 96 alumnos afectados, respectivamente.

En la Comunidad Valenciana, diversos centros escolares, fundamentalmente en las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos y Els Ports están este lunes cerrados. Así, según han detallado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación todos los centros de la comarca valenciana del Rincón de Ademuz han suspendido las clases.

Asimismo, los centros educativos valencianos de las localidades de Los Serranos Aras de los Olmos, Titaguas y Alpuente han suspendido su actividad. Igualmente, el Ayuntamiento de Morella de Castellón ha suspendido las clases en el colegio y el instituto.

En Cantabria, casi medio centenar de escolares de Infantil y Primaria no ha podido asistir a colegios de la zona de Polaciones, San Pedro del Romaral y Campoo de Enmedio por la nieve.

UNIVERSITARIOS TAMBIÉN AFECTADOS

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también ha suspendido todas las actividades académicas y de administración este lunes en el campus de Cantoblanco con el fin de "garantizar" la seguridad, según ha informado su rector, Rafael Garesse, que ha pedido que se inicie a mediodía un regreso "ordenado" de todos los miembros de la UAM a sus domicilios.

Por otro lado, la nieve también ha afectado a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Informática, que ha cerrado sus puertas desde las 15.00 horas, y a la Universidad Rey Juan Carlos que ha informado a todos sus trabajadores y estudiantes del cierre de sus instalaciones a las 14.00 horas.