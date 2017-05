La mujer asesinada en Molina de Segura mantenía una relación sentimental con su agresor

Sánchez-Solís ha hecho hoy esas declaraciones a las puertas del Palacio de San Esteban, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de esta mujer, Beatriz Ros, de 31 años, que fue presuntamente acuchillada por el conserje del centro en el que trabajaba y que posteriormente se suicidó.

Según ha explicado el delegado del Gobierno la investigación sigue abierta y esta mañana la Policía Nacional está tomando declaraciones y practicando diligencias, si bien se ha confirmado que "hubo una relación sentimental entre la víctima y su agresor y, por lo tanto, puede considerase que estamos ante un caso de violencia de género".

Sánchez-Solís ha recordado que en este caso no había denuncias previas por parte de la víctima y ha señalado que no se pueden ofrecer por el momento más datos sobre la investigación.

Tras mostrar su "enorme indignación" por este crimen y trasladar de nuevo sus condolencias a la familiar de la víctima y "a todas las mujeres en general", ha indicado a las mujeres que "no deben de ninguna de las maneras soportar" ningún tipo de conducta violenta.

Así, ha recordado que hay numerosas medidas a su disposición para denunciar cualquier situación ante las autoridades garantizando el anonimato, como el teléfono 016, que desde 2007 ha recibido unas 17.000 llamadas en la región.

Además, 38 agresores llevan dispositivos de pulsera para evitar que se acerquen a sus víctimas, y 137 mujeres de la región que han sufrido agresiones cuentan con dispositivos móviles para dar la alarma ante posibles problemas.

"La mejor forma de luchar contra esto es perder el miedo y que las mujeres denuncien cualquier situación que se pueda producir en su entorno", ha insistido, y ha subrayado que "en este tema tenemos que estar todos absolutamente unidos y de parte de las mujeres porque esta barbarie es la forma más brutal de desigualdad".

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, que también ha participado en el minuto de silencio, ha asegurado que todos los miembros del Gobierno se encuentran "conmocionados y consternados" porque no entienden "cómo un ser humano puede llegar a cometer esa barbarie".

"Lo único que podemos hacer ahora es transmitir todo el apoyo y cariño a los familiares y amigos de Beatriz y a toda la ciudad de Molina, y volver a transmitir el compromiso firme del Gobierno para volcar todos los recursos necesarios para que en esta región no tenga cabida la violencia, no tengan cabida las amenazas, no tengan cabida los maltratos", ha apuntado.

En ese sentido, ha insistido que la lucha contra la violencia machista es uno de los "objetivos prioritarios del Gobierno", que apoyará cualquier medida propuesta a nivel nacional para luchar contra esa lacra social, ya que "es responsabilidad de todos" sin distinción de ideas políticas.