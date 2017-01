Muere en Asturias una joven que llevaba cinco años en lista de espera para una reducción de estómago

AÚN NO SE HA PRACTICADO LA AUTOPSIA

La Asociación 'El Defensor del Paciente' ha emitido un comunicado en el que muestra su "molestar" y "consternación" por la muerte el día de Nochevieja de Amaresh Fernández, una joven de 24 años que pesaba 125 kilos.

Asimismo, afirman que con la muerte de Amaresh "queda en evidencia la incompetencia de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias", ya que consideran se trataba de un caso que "requería mayor diligencia". "Aunque hay que ser cautos, y esperar los resultados de la autopsia, lo que es indudable es que Amaresh ha fallecido en lista de espera aguardando una operación en la sanidad pública, y, por carecer de medios económicos, no pudo costearse la intervención en la sanidad privada", recoge el comunicado.

El diario El Comercio explica que la joven llevaba cinco años en lista de espera para someterse a una cirugía bariátrica, una operación de reducción de estómago, en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) tras padecer una grave obesidad mórbida contra la que llevaba años luchando. Además, era diabética, sufría fibromialgia, depresión, ansiedad, problemas de tensión, dolencias leves del corazón...

La familia permanece ahora a la espera de los resultados de la autopsia: "No sabemos qué haremos. No tenemos la cabeza para pensar en nada, sólo en el dolor de no tener a Amaresh con nosotros".