Los Morancos parodian el referéndum de Cataluña al ritmo de 'Felices los 4'

Los Morancos lo han vuelto a hacer. Tirando del sentido del humor que les caracteriza, esta vez han elegido una de las canciones más conocidas de Maluma para retratar la tensa situación de Cataluña y a sus dos indiscutibles protagonistas: Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

"No pienso seguir siendo un infeliz bajo tu mandato", "contigo no hay trato" le dice el 'otro' Puigdemont a Rajoy en el estribillo del tema, a lo que "el presidente del Gobierno" le contesta con un "no seas insensato, eso es ilegal y pagarás el pato".

Con la bandera española y la estelada como telón de fondo, el videoclip de Los Morancos cuenta con más de 40.000 visitas en sus primeras horas de publicación, repitiendo el éxito que ya tuvieron con versiones de otros temas como 'Despacito' o 'La Bicicleta'.