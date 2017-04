Mercadona, DIA, Lidl y Auchan piden a sus proveedores que eliminen el aceite de palma

Mercadona, DIA, Lidl y Auchan

Las principales cadenas de distribución españolas, como Mercadona, DIA, Lidl y Auchan, han comenzado a reclamar a sus proveedores que dejen de usar aceite de palma, y en los casos en que no sea posible sustituirlo, piden utilizar aquel que cuenta con certificado de sostenibilidad. Desde la industria advierten de que no siempre es posible y no existe por el momento una alternativa sin alterar las condiciones del producto.