Más de la mitad de los españoles celebrará San Valentín... pero los psicólogos recuerdan el valor del día a día

Si queremos que una pareja funcione debemos poner nuestro granito de arena día a día, no sólo en San Valentín, y el mejor regalo que podemos hacerle es reconocer sus virtudes y celebrarlas todos los días. Así lo aseguran varios psicólogos que, además, recomiendan que todas aquellas personas que no tengan pareja disfruten de su libertad y de lo que de verdad les hace felices.

Más de la mitad de los españoles celebrará San Valentín este 14 de febrero, una de las fechas especiales del año para muchos enamorados que aprovecharán para expresar a sus parejas lo que sienten y hacerles un regalo. Según una encuesta realizada por Snappy Research para Lotería Nacional, el 52% de los españoles festejará este día. Otro sondeo realizado por Tiendeo.com eleva este dato al 65% y revela que los españoles gastarán 77 euros de media en San Valentín.

Por sexos, los más generosos son ellos, que invertirán una media de 106 euros en el regalo que elijan, frente a los 66 euros que gastarán las mujeres. La psicóloga Silvia Álava Reyes recuerda: "Si queremos que una pareja funcione debemos poner nuestro granito de arena día a día, no sólo en San Valentín". "Hay estudios que dicen que los pequeños momentos aportan más felicidad que una gran fiesta" en el día de los enamorados, cuenta esta experta. Expresa una opinión semejante el catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, quien afirma que "el mejor regalo es reconocer a tu pareja sus comportamientos, sus virtudes y sus méritos y aprovechar este día para celebrarlos". "Es importante que tu pareja cada vez sea más visible para ti, que le dediques más tiempo y tomes conciencia de que sigues enamorado de la persona con la que estás", sugiere Peláez.

La publicidad lanzada los días previos al 14 de febrero invita a pensar que el día de los enamorados es importante y que hay que gastar dinero para demostrar la autenticidad de los sentimientos. Uno de los productos más demandados este día son las flores, cuyas ventas representan el 14% del total anual, por detrás del día de Todos los Santos y el Día de la Madre, explica un portavoz de Facua-Consumidores en Acción. "La actual situación económica hace que los comercios desarrollen nuevas ideas para hacernos creer que la felicidad y el cariño, es mayor cuanto más elevado es el gasto", recuerda esta organización.

Y para quienes no tienen pareja y no saben cómo afrontar este día con ilusión, la psicóloga Amaya Terrón aconseja no hacer caso a los "deberías sociales o prejuicios que no nos permiten ser libres y disfrutar de lo que de verdad nos hace felices". El día de los enamorados data del siglo III cuando un 14 de febrero un sacerdote llamado San Valentín se saltó las normas impuestas por el emperador romano Claudio II quien había prohibido los matrimonios con el argumento de que los jóvenes sin ataduras rendían más como soldados en la guerra.