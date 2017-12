Los líderes políticos trasladan su "afecto y solidaridad" a la familia de Diana Quer

Rajoy traslada su "afecto, solidaridad y apoyo" a la familia de Diana Quer

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado su "afecto, solidaridad y apoyo" a la familia de Diana Quer, la joven madrileña de 18 años desaparecida en agosto de 2016 y cuyo cadáver ha sido encontrado este domingo en Rianxo (A Coruña). En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, Rajoy ha extendido el pésame a todas las familias que "desgraciadamente pasan por este trágico final tras la muerte de un hijo". "Doloroso momento", ha añadido el presidente del Gobierno en su tuit.

Rivera pide que caiga "todo el peso de la ley" sobre el responsable de la muerte de Diana Quer

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que caiga "todo el peso de la ley" sobre la persona responsable de la muerte de la joven madrileña Diana Quer. "Mi pésame y apoyo a la familia de Diana Quer, DEP. Que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable de tanto dolor", ha escrito Rivera en la red social Twitter. El cuerpo de Quer ha sido localizado en la madrugada de este domingo, después de que el principal sospechoso del crimen, José Enrique A. G., Quique, alias 'el Chicle'', confesase a los investigadores el lugar donde se deshizo del cuerpo de la joven madrileña.

Sánchez traslada su "cariño" a la familia de Diana Quer: "Ha sido el peor de los finales"

El secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado su "cariño" a la familia de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016, y ha lamentado que este domingo se haya conocido "el peor de los finales" cuando se ha encontrado el cuerpo sin vida. "Ha sido el peor de los finales. Todo mi cariño a la familia de Diana Quer", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter. En este mismo mensaje, el líder de los socialistas ha agradecido al "equipo de investigación" de la Guardia Civil todo el trabajo desempeñado porque "no ha desistido en la búsqueda durante estos largos meses".

Cifuentes ve "un alivio" la aparición del cuerpo de Diana Quer, ya que permitirá a la familia "cerrar ese luto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este domingo que la localización del cuerpo de la madrileña Diana Quer supone un "alivio" para la familia ya que no hay "nada peor" que la desaparición de un hijo, y esto permitirá a la familia cerrar "ese luto".

Así lo ha expresado Cifuentes durante su visita al Centro de Innovación y Gestión del Transporte de la Comunidad de Madrid (CITRAM), donde ha querido mandar su apoyo a los familiares de Diana Quer en una situación en la que "no hay consuelo". La presidenta cree que la aparición del cuerpo permitirá a la familia cerrar "ese luto y poder afrontar la vida de otra forma a partir de ahora". Además, Cifuentes ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no solamente por el desenlace, sino por no haber abandonado" el caso. "Nunca dejé de confiar de que se le iba a atrapar", ha señalado la presidenta.