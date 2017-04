Una asistente a la Madrugá: "Venía toda la avalancha de golpe, ha sido un susto muy grande"

La tradicional Madrugá de la Semana Santa sevillana se ha visto enturbiada por varios conatos de estampida que han interrumpido durante un breve período de tiempo algunas de las cofradías.

Aprovechando el miedo tras los últimos atentado en Europa han intentado sembrar el pánico en una de las más importantes procesiones de Sevilla. Si bien no se ha registrado ningún herido, las carreras han provocado cierta sensación de pánico entre los nazarenos y los asistentes.

"Ha sido un murmullo en tres sitios a la vez. Por lo visto ha sido en la Macarena, en la Campana y en otro sitio nos ha dicho el policía. Nos hemos refugiado en un árbol porque venía toda la avalancha de golpe, ha sido un susto muy grande, la gente llorando y de los nervios", relata una de las asistentes.

Algunos nazarenos, presos del miedo se han quitado el capirote: "Me he quitado el capirote y he salido corriendo" dice una joven que reconoce que ya "presentía que podía pasar algo".

Numerosos ciudadanos también han contribuido a apaciguar el nerviosismo insistiendo en que "no pasaba nada".