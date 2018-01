El juez rechaza las medidas cautelares para impedir la participación de la carroza LGTBI de Vallecas

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez titular, José María Abad, entiende que no concurren los "requisitos procesales oportunos" para estimar esta medida, sin perjuicio de continuar con la solicitud planteada por los cauces procesales de las medidas cautelares. Para ello concede un plazo de 10 días a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid para que presente alegaciones.

En el escrito, el juez explica que la entidad recurrente "no ha acreditado poseer una legitimación activa que le permita ejercitar un acción pública a nivel procesal respecto a la actuación municipal para la que se ha solicitado la suspensión".

La Liga Española Pro Derechos Humanos había solicitado medidas cautelares al entender que la carroza "perjudica altamente el interés general, a los niños en su ilusión y tradición, además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos".

Pese a esta decisión, el juez indica que "merecen todo respeto y consideración" las manifestaciones y las pretensiones del colectivo, "como las de cualquier ciudadano que pretende ejercitar sus derechos e intereses ante la Administración de Justicia".

"Es más, resulta loable que los ciudadanos a título individual o colectivo se impliquen y participen activamente en la vida social dando así un efectivo y real cumplimiento al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución", añade. Sin embargo, en este punto es donde destaca que la Liga no ha acreditado poseer una legitimación activa.

En el supuesto planteado en este caso, el juez apunta que la legitimación activa de la sociedad civil recurrente "debe conectarse con el ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad reconocida en el ordenamiento jurídico". "Dado que la entidad actora no ha hecho referencia alguna al título jurídico o a la norma en la que ampara sus respetables pretensiones, habría que acudir a analizar si se está ejercitando una acción pública en defensa de intereses difusos o colectivos", destaca en un auto de cinco folios.

Finalmente, añade que se desestima la medida "sin que esta decisión pueda estimarse que prejuzgue el fondo del asunto que será sustanciado en su momento procesal oportuno, dada la naturaleza excepcional y delimitado conocimiento del incidente regulado" en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El colectivo aseguraba en su escrito que en la Cabalgata se va a sustituir la tradicional por una carroza de "reinas", lo que a su juicio va en contra "del arraigo de las tradiciones católicas y la inalterabilidad de las instituciones bíblicas". "Más aún cuando se trata de fiestas religiosas dirigidas hacia la inocencia de los niños", apostillan.

"Planteamos estas medidas cautelares por la alarma social a nivel nacional que está generando por la ofensa a las creencias religiosas", recoge la petición, en la que explican que, con la presencia de las "Reinas Magas", "se cambiaría el criterio por el cual existen los Belenes y la imagen de quienes adoraron al Niño Dios a pocos días de su nacimiento".

"Esto causaría un daño de imposible reparación, porque en ningún caso podría retrotraerse la imagen difundida", aseguran, para terminar diciendo que la ilusión de los niños se basa en que "los mismos Reyes Magos que ofrecieron regalos de alto valor a Jesús ahora celebran su llegada con regalos a los infantes como tributo del propio Jesús a la humanidad".

Por último, concluyen recordando que las "Reinas Magas" no existen en la tradición religiosa, y que los Reyes Magos "no son personajes sino citas bíblicas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid no es titular". "Por ello no puede alterar la inalterabilidad dogmática de la Iglesia Católica durante milenios", señalan.

Orgullo Vallekano junto con otras asociaciones programaron para su carroza la participación de tres artistas, entre ellas, una drag queen. Desde el Ayuntamiento de Madrid han asegurado que se trata de una carroza en defensa de la igualdad y que no va a haber ninguna drag. De hecho, han informado de que irán disfrazadas de animales de peluche.