El juez Moreno propone juzgar a dos personas por insultar a Pilar Manjón en Twitter

En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, se da por finalizada la instrucción que comenzó en mayo de 2014. El juez concluye que Tomás Santos Martín y Luis Fernando de Reyna de los Ríos han incurrido en un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Asimismo, da traslado a la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas que emitan sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o la petición de sobreseimiento de la causa.

El auto de Moreno, que tiene fecha de 1 de marzo de 2017, explica que Santos Martín fue el administrador de varios perfiles en Twitter desde los que se difundieron mensajes ofensivos. Desde la cuenta '`Arriba España!' escribió tuits en el que se mencionaban a su hijo, fallecido en el atentado del 11 de marzo de 2004, como "A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando la reventaron al hijo. Menuda puta".

Mención a su hijo

"Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no se sabe quién es..." o "*Te imaginas que Manjón muere en un accidente de coche contra ti? #MEDESCOJONO", son otros de los mensajes que publicó.

De la Reyna, desde el perfil 'Tannäuser', insultó en la misma red social unos días antes del décimo aniversario del atentado: "*Qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo?" es el tuit que escribió.

Este acusado reconoció el pasado mes de septiembre cuando declaró como investigado ante el juez Moreno haber publicado este texto y aseguró que no tenía intención de menospreciar a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, Santos Martín no compareció en la Audiencia Nacional alegando que, en ese momento, estaba en paro y que no tenía dinero para desplazarse hasta Madrid.

Fiscalía considera que no es competencia de la Audiencia Nacional

El fiscal Marcelo de Azcárraga ha defendido, desde anteriores denuncias de Manjón, que estos hechos podían constituir un delito de injurias y calumnias perseguible en los juzgados ordinarios y no en la Audiencia Nacional. En uno de sus escritos señaló que "la humillación a las víctimas del terrorismo afecta directamente a su honor como víctimas y, en último término, a su dignidad".

Esta causa comenzó cuando Manjón interpuso una querella para que se identificase a los autores de los comentarios contra Manjón lanzados desde las cuentas '`Arriba España!' (@arriba_ae), 'Viva Franco' (@fachanazi), 'Democracia de mierda' (@Geralt_De_Rivia) y 'Tannäuser' (@Tanhusser1).