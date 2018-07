Tezanos: "Criticar que un socialista sea presidente del CIS es como criticar que lo sean un "judío" o un "gitano""

Según el presidente del CIS , José Félix Tezanos , el que entienda cómo funcionan las cosas en democracia sabrá que no se puede juzgar a nadie por sus ideas, sino por su trabajo.

El presidente del CIS y hasta ahora secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, ha expresado que criticar que un socialista sea presidente del CIS es como criticar que lo sea un judío" o un "gitano", porque "nadie puede ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo". Así lo ha indicado antes de participar en la ponencia 'La cuestión infantil, ¿una generación sin futuro?' que ha tenido lugar en el seminario 'Jóvenes: retos y oportunidades' que acaba de comenzar en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

"No sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS. ¿Que un comunista fuera presidente del CIS también sería malo? ¿Y un judío también sería malo? ¿O un gitano?", ha señalado Tezanos en referencia a que si podría perjudicar a la reputación del CIS su nombramiento. En este sentido, Tezanos ha expresado que "nadie puede ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo" y ha señalado que esto "es una norma de oro de la democracia". "No entenderlo significa que no se entiende cómo funcionan las cosas en democracia", ha añadido.