La hermana de Diana Quer, a "El Chicle": "Me has quitado lo que más necesitaba"

En un mensaje en Twitter

La hermana de Diana Quer ha publicado un mensaje en Twitter dirigido a José Enrique Abuín, "El Chicle", autor confeso de la muerte de la joven desaparecida el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal. "Gracias a este señor por hacer que a partir de ahora mis navidades y fechas especiales dejen de serlo. Me has quitado lo que más necesitaba".