Hallan a un hombre carbonizado en Cáceres al arder su colchón mientras dormía

Los bomberos, sin embargo, no han tenido que actuar, ya que el fuego se había apagado solo y no había salido al exterior de la vivienda. Tal y como han explicado los bomberos, el colchón que se ha incendiado era sintético, por lo que no genera grandes llamas, lo que ha hecho que el fuego no se propagase al resto de la vivienda.

Las mismas fuentes han indicado que el hombre tenía una estufa en la habitación, pero no estaba pegada a la cama, por lo que no pueden determinar si esto ha sido la causa del incendio, algo que tendrá que determinar ahora la policía judicial, que se ha personado también en el domicilio para investigar lo sucedido.