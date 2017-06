Guía para que el World Pride Madrid no se convierta en una carrera de obstáculos

Cómo moverse en transporte público

Desde las 13.00 del miércoles 28 de junio los maquinistas de Metro se ponen en huelga. La compañía garantiza unos servicios mínimos de hasta el 75% para facilitar la movilidad de ciudadanos y visitantes. El sábado por primera vez en su historia Metro de Madrid abrirá 24 horas seguidas. La estación de Sol que acoge servicio de cercanías y Metro cierra todas las tardes a las 18,45 del 28 de junio al 1 de julio a las 18.45 “por orden gubernativa” ante la alta concentración de personas.

Los taxis también inician huelga esta medianoche, 48 horas hasta las 12 del viernes. Convoca la gremial del autotaxi por la pasividad del Ayuntamiento de Madrid con las plataformas UBER y CABIFY.

Escenarios World Pride Madrid

En la zona centro de Madrid se van a instalar cinco escenarios: Plaza del Rey, Puerta del Sol, Pedro Zerolo, Plaza de España y Puerta de Alcalá. El sábado, el cierre de manifestación será en Colón. Más de un centenar de conciertos gratuitos. El program

http://www.worldpridemadrid2017.com/

Puerta del Sol

Viernes, 30 junio. Gala de Mister Gay con actuaciones previas desde las 20.00 de la tarde. Entre otros Innocence, Rebeca, y Azúcar Moreno

Plaza del Rey

Sábado 1 de julio Visit Chueca Cabaret, a partir de las 21 horas, con populares artistas de Chueca.

Puerta de Alcalá

Sábado 1 de julio. Desde las 22.30 Gala Europride / Eurovisión con Rosa López, Barei, Ruth Lorenzo, Conchita Wurst, Le Klein, Kate Ryan y Loreen.

Domingo 2 de julio, a las 22.00 gala de clausura y entrega del testigo a Nueva York.

Plaza Pedro Zerolo

Jueves 29 de junio. 20.00 World Pride Cabaret. Festival Flamenco con las SOLES, La Hungara, Nuria Fergó.

Plaza de España

Sábado 1 de julio. Desde las 11 de la noche Worldpride Latina con Maximiliano Calvo (Argentina), Ania (Perú), Rhiza (Argentina), DKB (Cuba) y Rozalén.

El Pregón y la Manifestación mundial del orgullo

El sábado 1 de julio la manifestación del orgullo Mundial comienza la manifestación a las 17.30. Desde Atocha a Colón.

Pregón coral en la Plaza de Pedro Zerolo con Cayeta Guillén Cuervo, Boris Izaguirre, Topacio, Alejandro Amenábar, Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) o Pepón Nieto. En esta plaza la más grande de Chueca se interpretará el himno oficial del Orgullo “A quién le importa” una revisión del tema de Alaska.

Otro de los actos más significativos, la carrera de Tacones, tendrá lugar el jueves a las 18.00 en la calle Pelayo.

Medidas de seguridad

Prohibida la circulación de vehículos pesados de más de 3500 kg tanto de mercancías como de transporte de personas desde las 18.00 a las 00.00 por el centro de la ciudad. Se habilitan carriles de emergencia en los escenarios de Puerta del Sol y Plaza de la Independencia y en la Gran Vía el día 30 de junio y 1 de julio, y en los laterales de Paseo del Prado y Recoletos el sábado para el recorrido de la manifestación.

Habrá control de aforo en los principales eventos del World Pride además de puntos sanitarios y de seguridad con policía municipal y de otros agentes en puntos estratégicos.

Desde el miércoles se retiran los sacos de obra y contenedores en los lugares donde se celebren conciertos y de las calles más céntricas.

La movilidad en el centro

Las restricciones de tráfico alcanzarán a todo tipo de vehículos, coches, bicis y motos. Incluyen restricciones de circulación de vehículos pesados desde el 28 al 2 de julio, Los distritos afectados son Centro, Retiro, Arganzuela, Chamberí, Moncloa y Salamanca. Se podrá cortar el tráfico al vehículo privado si aumenta la afluencia de personas en las plazas de Pedro Zerolo y del Rey, Puerta del Sol, Plaza de la Independencia y Colón, y dependiendo de la afluencia de personas.

Se recupera la Gran Vía para el peatón el sábado 1 de julio de 8 de la mañana a 16.00. Se permitirá el acceso a hoteles, residentes, autobuse EMT, taxis y vehículos de transporte con conductor.

Se refuerzan 27 lineas de autobús de la EMT, especialmente las dos líneas que van al aeropuerto. 15 autobuses extra reforzarán las 26 líneas de búhos.

El sistema de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento, BICIMAD también sufrirá cambios. Se cerrarán las estaciones afectadas por los cortes de tráfico.

Podrán prestar servicio todas las licencias de taxi entre las 21.00 las 06.00 horas, y durante el fin de semana del 1 y 2 de julio hasta las 8.00 horas.

Limitación de aparcamientos

Los residentes que no pueden aparcar en su zona han sido avisados con antelación, afecta al barrio de Chueca y al de Justicia. Solo hay una excepción los vehículos de personas con tarjeta de movilidad reducida que deberán estar estacionados en sus plazas. Los vecinos afectados que no puedan aparcar en su barrio si lo podrán hacer en las plazas de otros distritos sin coste alguno. El aparcamiento de Vazquez de Mella en la Plaza de Pedro Zerolo cerrará para residentes, en algunos parking del centro también habrá restricciones.

Donde hacerse las mejores fotos

En la plaza de Callao, bajo el cartel LIBERTAD es el ORGULLO de MADRID

En la Puerta del Sol con el cartel de fondo The Rainbow is the new black.

En la Plaza Mayor, un faldón en la casa de la Panadería reza “MADRID te quiere, AMES a quien AMES”

En alguno de los semáforos de la diversidad, semáforos gayfriendly

Semáforo instalado en Madrid con motivo del Orgullo Gay / Diana Rodríguez | Onda Cero

En la Plaza Cibeles con la iluminación de la fuente y la bandera compuesta por 100 mil lazos.

En la Puerta de Alcalá con el efecto nocturno de la bandera multicolor.