El Gobierno propone modificar la ley sobre delitos sexuales: "Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no"

en la comisión de igualdad

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan "en riesgo" a través de la interpretación de los jueces y en la que ha propuesto "como lema sustantivo" la máxima de "si una mujer no dice sí expresamente,todo lo demás es no".