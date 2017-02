Un estudio asocia la legalización del matrimonio homosexual a la reducción de los intentos de suicidio entre adolescentes

Tras comparar los estados que aprobaron las leyes que permiten el matrimonio homosexual con otros que no promulgaron la legalización a nivel estatal. Los investigadores señalan que los afectados son estudiantes de secundaria que no se casarán pronto pero hace que se sientan "menos estigmatizados y más esperanzados para el futuro".

La implementación de leyes estatales que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo se asocia con una reducción significativa en la tasa de intentos de suicidio entre los estudiantes de secundaria y una disminución aún mayor entre adolescentes gays, lesbianas y bisexuales, según sugiere una investigación de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, en Estados Unidos.

Los investigadores, que informan de sus hallazgos en un artículo publicado este lunes en 'JAMA Pediatrics', estiman que las políticas estatales de matrimonio entre personas del mismo sexo se vinculan con más de 134.000 casos menos de intentos de suicidio de adolescentes por año.

El estudio comparó estados que aprobaron leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta enero de 2015 con otros que no estados que no promulgaron la legalización a nivel estatal. Los hallazgos muestran el efecto que las políticas sociales pueden tener en el comportamiento, según los investigadores. "Son estudiantes de la escuela secundaria, por lo que no se casarán pronto -señala la investigadora del estudio Julia Raifman, del Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg-.

Sin embargo, permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo reduce el estigma estructural asociado con la orientación sexual y puede ser que tener derechos iguales -incluso aunque no se tengan planes inmediatos de aprovecharlos- hace que los estudiantes se sientan menos estigmatizados y más esperanzados para el futuro".

El suicidio es la segunda causa más común de muerte entre las personas de 15 a 24 años en Estados Unidos (detrás de lesiones no intencionales). Las tasas de suicidio han aumentado en Estados Unidos y los datos indican que las tasas de intentos de suicidio que requieren atención médica entre adolescentes aumentaron un 47% entre 2009 y 2015.

Los estudiantes de secundaria gays, lesbianas y bisexuales corren un riesgo especial. En el nuevo estudio, el 29% de los estudiantes de escuelas secundarias gays, lesbianas y bisexuales dijeron haber intentado suicidarse el año anterior en comparación con el 6% de los adolescentes heterosexuales.

Descenso entre un 7 y un 14% de intentos de suicidio

Para el estudio, Raifman y sus colegas analizaron datos del Sistema de Vigilancia de Comportamientos de Riesgo, una encuesta apoyada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Había datos de 32 de los 35 estados que promulgaron políticas de matrimonio entre personas del mismo sexo entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de enero de 2015.

Los investigadores utilizaron datos del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2015 para captar tendencias en intentos de suicidio cinco años antes de que la primera política de matrimonio entre personas del mismo sexo entrara en vigor en Massachusetts. También compararon los datos con los estados que no promulgaron las leyes del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los investigadores realizaron análisis estado por estado, comparando, por ejemplo, las tasas de intentos de suicidio en un estado como Massachusetts antes de que el matrimonio homosexual se legalizara con el periodo inmediatamente posterior. Así, vieron que las políticas estatales de legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo se asociaron con una reducción del 7% en los intentos de suicidio entre los estudiantes de secundaria en general.

La relación se concentró en las minorías sexuales, con una reducción del 14% en los intentos de suicidio entre adolescentes gays, lesbianas y bisexuales y los efectos persistieron durante al menos dos años. Los estados que no implementaron leyes sobre los matrimonios del mismo sexo no vieron una reducción en los intentos de suicidio entre los estudiantes de secundaria.

No está claro si las campañas políticas relacionadas con la legalización del matrimonio homosexual estuvieron detrás de la reducción de los intentos de suicidio o las leyes mismas. Sin embargo, detectamos que la reducción de los intentos de suicidio no se realizó hasta después de que se promulgara una ley. En un estado que iba a aprobar una ley dentro de dos años -cuando era probable que fuera a haber mucho debate público al respecto- los intentos de suicidio se mantuvieron igual antes de que se aprobara.