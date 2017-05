Día de la Enfermería: El emotivo mensaje de una enfermera que relata los momentos más duros y emocionantes de su profesión

Diana Roig, una joven enfermera de 24 años, ha publicado a través de su perfil de Facebook un emocionante texto que ha sido compartido más de 28.000 veces y tiene más de 31.000 reacciones.

En su publicación, habla de los momentos más duros de su profesión, pero también los más emocionantes. Pero también es una manera de agradecer a todos aquellos pacientes que hacen de su profesión una pasión.

"Como enfermera me he metido la bolsa de sangre que te iba a trasfundir dentro de mi uniforme, para calentarla con mi cuerpo y no provocarte una hipotermia". Así es como comienza el texto publicado por Diana Roig y que se dirige a quienes en algún momento, por complicaciones en su vida, se han cruzado con esta joven enfermera.

"Me ha tocado darte la mano cuando te daban malas noticias"

Roig cuenta los momentos más duros que ha tenido que vivir en su vida laboral. "Me ha tocado darte la mano cuando te daban malas noticias, y me ha tocado darle las malas noticias a tus hijos por teléfono" o "he corrido por el pasillo cuando he visto en el monitor que tu corazón se estaba apagando, y te he ayudado a respirar con diversos aparatajes".

Sin embargo, no toda la carta relata malos momentos. También hay lugar para las alegrías y las emociones. Así lo cuenta Roig: "Me has querido emparentar con tu nieto y me has dado bombones. Me has preguntado que cuándo descansaba y qué hacía trabajando a esas horas en Navidad", dice sobre algunos de sus pacientes.

Los comentarios no han parado de llegar desde que la enfermera escribió el texto y algunos no dudan en dar las gracias a Diana por hacer ver al mundo cómo es ser enfermero.