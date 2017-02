Detienen a un sevillano por la muerte de sus dos hijos de 5 y 4 años en Alemania

Un ciudadano sevillano de 38 años de edad, identificado como Juan Sergio O.G., ha sido detenido en Alemania como presunto autor de la muerte de sus dos hijos de 5 y 4 años de edad, respectivamente, en este país. De este modo, y según publica 'Diario de Sevilla' en su edición de este jueves, el presunto autor de los hechos permanece detenido en Alemania desde el pasado sábado por su implicación en la muerte de sus dos hijos menores de edad, que nacieron en Sevilla.

Así, el presunto parricida, que intentó autolesionarse después de cometer supuestamente los dos crímenes, se encuentra hospitalizado bajo custodia de la Policía en el área de salud mental de un centro sanitario alemán. De su lado, la exmujer del detenido, de 34 años y nacionalidad rusa, permanece ingresada en otra área del mismo hospital, ya que está muy afectada emocionalmente por lo ocurrido y precisa de tratamiento psiquiátrico, pues incluso fue quien descubrió uno de los dos cadáveres.

Según indica el rotativo, la exmujer del sospechoso llegó en el año 2004 a Sevilla y vivió en esta ciudad durante diez años hasta que se marchó a Alemania, siguiendo los pasos de su pareja. El doble crimen se habría cometido el pasado sábado en el domicilio en el que vivía el detenido en la localidad de Aurich, en Vaihingen an der Enz, una ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Stuttgart, en la Baja Sajonia. La pareja vivía separada desde hace unos meses y los niños se encontraban pasando el fin de semana con su padre. La autopsia reveló que los menores habían sido golpeados en la cabeza con un objeto romo y también sufrieron lesiones de arma blanca.

Le amenazó con hacer lo mismo que José Bretón

La mujer descubrió el cadáver de uno de sus hijos sobre las 20,00 horas de este pasado sábado, cuando se acercó a la casa de su expareja un día antes de lo que tenía previsto, ya que "temía" que Sergio atacara a los niños porque, en una ocasión, durante los trámites de separación, la había amenazado con hacer lo mismo que José Bretón hizo con sus hijos. Cabe recordar que José Bretón fue condenado a 25 años de cárcel como responsable del doble asesinato de sus hijos de seis y dos años, que desaparecieron en Córdoba el 8 de octubre de 2011.

A pesar de esta amenaza, un juez dictaminó que los menores tenían que pasar un tiempo con el padre de manera periódica. El pasado viernes, la exmujer del detenido fue a recoger a los niños a la guardería y allí le comunicaron que ya se los había llevado el padre, cuando lo habitual era que fuera ella quien los recogiera y los llevara hasta la casa de Sergio.

Tras ello, la mujer llamó a su ex marido y éste le dijo que los niños ya estaban en casa y se encontraban descansando, que fuera a recogerlos el domingo por la noche, como de costumbre, no obstante se dirigió a la vivienda del detenido en la tarde del sábado y descubrió lo sucedido. El sospechoso habría declarado a la Policía alemana que varios delincuentes llegaron a su casa, mataron a los niños y le agredieron después a él, aunque los vecinos dijeron que no vieron a ninguna persona ni vehículo desconocidos y tampoco oyeron ruido de peleas ni del supuesto asalto.