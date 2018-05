Denuncian el presunto secuestro de un niño de seis años por parte de su madre

El padre del niño, D.A.V.Y., un ciudadano británico de 38 años vecino de La Antilla, en Lepe (Huelva), ha dicho a Efe que el pasado viernes la abuela del menor lo entregó a la madre para que pasara el fin de semana con ella, mediante un acuerdo que contempla que a las 20.00 horas del pasado domingo lo tenía que entregar de nuevo a su padre.

Sin embargo, la madre no se presentó en el punto acordado, por lo que el lunes, tras no lograr contactar con ella, pusieron la correspondiente denuncia. El padre, que tiene la custodia del menor, ha asegurado que no tienen noticia alguna del paradero del menor, y que sospecha que lo ha podido sacar de territorio español, posiblemente para llevarlo a Polonia, por lo que el caso se podría tramitar como secuestro parental internacional.

La familia del padre sospecha de que la madre se lo pudo llevar en la misma jornada del viernes, lo que han comunicado a las autoridades. La madre del niño tiene fijada su residencia en 'El Campú', una zona situada a la entrada de Lepe desde Ayamonte, donde no han podido tampoco localizarla. La familia ha difundido su foto a través de las redes sociales para intentar que alguna persona que lo haya visto desde el viernes pueda contactar con ellos para facilitar información.