Un conductor de EMT evacua un autobús en Madrid tras enterarse de la muerte de su padre

Un conductor de la EMT ha evacuado un autobús de la línea 147 de Madrid, en una parada del barrio del Pilar, tras enterarse de la muerte de su padre y no encontrarse en condiciones de llevar el vehículo.

no se encontraba en condiciones para conducir

Los hechos han tenido lugar en la tarde de este lunes, cuando el conductor, de mediana edad, detenía el vehículo en lo que parecía una habitual pausa para recoger a los viajeros que esperaban junto a la marquesina de la parada 1784 de EMT

Sin embargo, el hombre ha salido del habitáculo especial que tienen reservados los conductores y se ha dirigido a los viajeros: "Me acaban de comunicar que mi padre ha muerto. No me encuentro en condiciones de seguir garantizando su seguridad por lo que les pido que bajen del autobús y esperen al siguiente".

Los viajeros, en su mayoría personas ancianas, han reaccionado inmediatamente a la petición del conductor, que se encontraba ligeramente pálido y cariacontecido. Algunos de ellos han mostrado sus condolencias y le han preguntado si se encontraba bien, a lo que ha señalado que la muerte de su padre "era una noticia esperada, ya llevaba tiempo mal".

Una vez todos los viajeros han desalojado el autobús, el conductor ha vuelto a subir al mismo y no ha vuelto a efectuar paradas, tal y como ha relatado una joven que se ha subido en la siguiente estación, por lo que previsiblemente se dirigía a las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes para dejar allí el autobús

Finalmente, los pasajeros que han sido evacuados han tenido que esperar alrededor de unos 2 minutos para la llegada del próximo bús de la línea 147 y retomar su viaje.