Condenado a 12 años y 6 meses de cárcel por golpear y vejar a su pareja en Pamplona

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, imponen además al acusado, de 48 años, 2 años y 6 meses de prisión por un delito de malos tratos habituales, 4 años por cada uno de los dos delitos de lesiones con la agravante de reincidencia, un año por un delito de agresión en el ámbito familiar y otro año más por un delito de trato degradante. El procesado, para el que el fiscal pidió en el juicio 16 años de cárcel, deberá indemnizar además a la víctima con 31.105 euros por las lesiones y secuelas causadas, así como por el daño moral.

Según consta en el fallo, el inculpado ya había sido condenado en septiembre de 2008 por un delito de maltrato no habitual a la pena de un año y 6 meses de prisión. La nueva sentencia precisa que desde abril de 2007 hasta julio de 2014 la pareja residió en una vivienda de Pamplona, si bien a partir de los seis meses de iniciada la relación el procesado ya amenazaba a la mujer de forma constante con expresiones como "si lo cuentas, hasta ese día vives", "de la cárcel se sale, pero del cementerio no" o "sin querer te maté y me cargué con el muerto".

En la sentencia, la juez considera probadas varias agresiones que requirieron de asistencia médica y, dos de ellas incluso el ingreso hospitalario. La última fue el 3 de julio de 2015 "cuando el acusado se dirigió por la espalda" a la víctima, con la que ya había terminado la relación, "y de forma sorpresiva le clavó un objeto punzante en al menos siete ocasiones en su pierna derecha". Para la juez, la prueba practicada durante el juicio, basada fundamentalmente en el testimonio de la víctima y los informes médicos, es "contundente en cuanto a la agresividad y actitud del acusado".