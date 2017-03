Un concejal de Podemos oficia un matrimonio civil disfrazado de cura y desata la polémica

"Ayer 3 de Marzo viví una de las experiencias más bonitas de mi vida, como muchos sabéis como Concejal una de las labores mas simpáticas que tenemos que desempeñar es la de oficiar matrimonios civiles.

En lo que llevamos de legislatura habré casado a más de 50 parejas. Bodas de todo tipo, bodas donde los novios han venido en chándal, bodas con pamelas y tocados, a unos holandeses, bodas de conocidos, vecinos, amigos…

Pero ayer tuve el inmenso orgullo y placer de casar a uno de esos amigos que se pueden denominar como 'hermanos'… Juan, el Kaki, el cabeza, cabezon, el niño del chino, JuanJoze Figueredido… lo puedo llamar de mil maneras porque no solo lo conozco desde que empezó a andar, si no porque hemos vivido mil cosas juntos."

Así ha dado a conocer la polémica Javier Botella Franco, concejal de Podemos en el Puerto de Santa María, Cádiz. Quizás si no hubiese compartido en su Facebook fotos de ese momento no hubiera trascendido que Botella Franco ofició el enlace civil de esta pareja de amigos vestido de cura y con la bufanda del FC Barcelona a modo de estola. La indumentaria no es fortuita ya que hay que situar el enlace dentro de las fiestas de carnaval, de hecho él mismo agradece a su amigo "dejar que te case ...en carnaval y con estas pintas."

Aunque gran parte de los comentarios que ha recibido la publicación son muestras de apoyo hay algunas críticas en las que se recrimina la falta de respeto. "Con lo fácil que es respetar a los demás y actuar procurando no ofender a nadie...pero, claro, si nos comportamos civilizadamente no salimos en los periódicos, ¿verdad?".

Ante las críticas, lejos de amilanarse Javier Botella Franco ha contestado publicando una nueva imagen de uno de sus enlaces. Esta vez caracterizado de la princesa Leia y con el siguiente comentario: "El año pasado me disfrace de princesa Leia y nadie del imperio galáctico se ofendió".