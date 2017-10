La carta de un gallego tras luchar contra el fuego: "El mérito de que no haya más daño no es de los políticos, sino del pueblo"

El gallego Rubén Alonso Piñeiro ha relatado en una publicación de su cuenta de Facebook cómo cooperaron los ciudadanos, para que las llamas no llegaran a las casas y lo perdiesen todo. La desolación y la emoción son palpables en cada una de las palabras de este testimonio:

Este es el contenido íntegro de la carta:

"Esta es la cara que se te queda cuando pasas 4 horas con cubos de agua y mangueras, asfixiándote, llevando a gente de un lado a otro con tu humilde moto, y recorriendo todo Freixo y Matamá ayudando a los vecinos a apagar el fuego que le quema sus fincas y casas.

Esta es la cara que se te queda cuando ves que hay zonas forestales a donde no puedes acceder y arde todo de forma irremediable, sintiendo la impotencia de saber que un ecosistema al que le cuesta muchísimo tiempo crecer desaparece en segundos.

Por solo poner un ejemplo, en Matamá este año por primera vez veíamos jabalíes y ahora toda esa riqueza ecológica se ha ido. Por cierto, creo que se me han quemado unas 5/6 fincas forestales, herencia de mis antepasados.

Esta es la cara que se te queda cuando ves como ciertos políticos tienen la desfachatez de, ojo, ponerse medallitas por, según ellos, tener todo controlado. No os voy a decir lo que sí que os gusta tener bien controlado, pero el mérito de que no haya más daño no es vuestro sino del pueblo que se movilizó para ello, arriesgando su integridad.

Esta es la cara que se te queda cuando sabes que el ejército, ese que es tan patriota y profesional, no ha movido un solo dedo por ayudarnos, por lo menos en mi zona.

Esta es la cara que se te queda cuando un familiar ha perdido su medio de subsistencia al arderle su negocio sin que los vecinos le hayan avisado de que se le estaban quemando sus instalaciones. Sobre lo de los vecinos insolidarios y los que se "autodesalojaron" haría falta un texto aparte, y no sería tan elegante como este.

Esta es la cara que se te queda cuando pasada la medianoche te quedas sin luz ni agua con la que proteger tu casa mientras cae ceniza ardiendo por todas partes.

Y esta es la cara que se te queda cuando sabes que no eres el único en esta situación y no puedes escribir lo que sientes en facebook porque sabes que te van a censurar".