El asesino de Susqueda declara tras una supuesta confesión a otro preso

Expediente Marlasca entrevista al tío de Jordi Magentí: "Es inocente, pero si es culpable me ha decepcionado" / Expediente Marlasca entrevista al tío de Jordi Magentí: "Es inocente, pero si es culpable me ha decepcionado"

El abogado de los padres de las víctimas, Carles Monguilod, que ejerce la acusación particular, ha detallado a su entrada a los juzgados que solicitó este trámite después de que se conociese esa novedad a raíz de las manifestaciones de un convicto que comparte cárcel con Jordi M..

Ese testigo, según Monguilod, ha declarado ante la policía que el procesado le confesó "que algo había tenido que ver con los asesinatos", con una versión que apunta como autor del crimen a su hijo, que fue detenido poco después que él, aunque fue puesto en libertad al descartarse su participación en el caso.

Esta nueva versión es "uno de los elementos principales" por los que la acusación particular ha reclamado que Jordi M. declare hoy, ya que "el primer derecho de todo acusado de dos delitos tan graves como el asesinato es explicarse ante el juez".

La comparecencia se enmarca en la ley del jurado, ya que se solicitará que se siga este procedimiento y se pedirán también diligencias de prueba. Carles Monguilod espera que el procesado no se acoja a su derecho a no declarar y pueda escuchar su versión "porque es el momento oportuno" desde la afirmación de la defensa de que Jordi M. "no tiene nada que ver" con el crimen.

Entre las diligencias que se solicitarán figura la de que la actual pareja de Jordi M., que se encuentra en Colombia desde poco después de los hechos, declare de manera presencial o mediante una comisión policial o judicial que se envíe a aquel país, aunque ella tendría derecho a no hacerlo en su calidad de esposa. Tanto la fiscalía como la acusación particular y las populares, que ejercen los ayuntamientos de los municipios en los que residían las víctimas, abogan por el trámite del tribunal popular.