La Asamblea de Madrid rechaza prohibir la entrada a menores de 18 a los toros

La iniciativa ha contado solo con los votos a favor de Podemos y la abstención de PSOE-M y Ciudadanos, mientras que el PP ha votado en contra, por lo que no podrá continuar su tramitación parlamentaria. Esta proposición de ley contempla, entre otros asuntos, la prohibición de la entrada a los menores de 18 años a los espectáculos taurinos, así como su posibilidad de formar parte del oficio del toreo.

Asimismo, incluye que no podrán emitirse en horario de especial protección de la infancia espectáculos taurinos en la televisión pública madrileña. La diputada de Podemos María Espinosa ha solicitado a los grupos de la Cámara que no antepongan "los intereses económicos a la protección de la infancia" para conseguir una sociedad "más justa y de progreso". "No compartir esto es estar muy lejos de cualquier bienestar de una sociedad o el progreso de cualquier civilización", ha defendido.