Anna Gabriel no aclara si regresará a España para comparecer en el Supremo

Gabriel, que no ha aclarado si regresará a España para su comparecencia, ha incluido esta afirmación en un mensaje de audio grabado a la militancia de Endavant, formación que integra la CUP y que celebra su Asamblea Nacional en Reus (Tarragona). Endavant OSAN -una de las principales formaciones que forman parte de la CUP- celebra su IX Asamblea Nacional bajo el lema "Ahora más que nunca, Endavant".

En el transcurso de la jornada, durante el acto político, se ha reproducido un mensaje de audio grabado por Anna Gabriel y dirigido a los militantes de la formación. "De entre toda la gente que lucha, hay aquella con la que no dudarías nunca de nada y para nada. Esos sois vosotros. Gente determinada, convencida, incorruptible, generosa. Por eso, es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un hueco en una asamblea a la que no puedo asistir", ha dicho Gabriel, en un mensaje que ha sido reproducido mientras el atril del escenario permanecía vacío.

En paralelo, la exdiputada ha publicado un mensaje en Twitter acompañado de una fotografía del acto en Reus: "Las ideas no viven sin organización. Por eso, ahora más que nunca Endavant. Un abrazo a todas las compañeras que habéis participado en la IX Asamblea Nacional", ha escrito Gabriel.

En su mensaje a la militancia, Gabriel también ha dicho que es un "orgullo" militar en Endavant, ha elogiado el papel de esta formación en la articulación política del conjunto del país y ha añadido: "Corren tiempos extraños, pero pueden ser también tiempos de cambios, y es de momentos así de donde siempre han salido las verdaderas transformaciones".

La CUP ha confirmado que Anna Gabriel se ha desplazado a Ginebra (Suiza), donde ha contactado con un abogado experto en causas de extradición, y ha asegurado que el próximo martes 21 informará de la estrategia a seguir ante la comparecencia que la exdiputada debería realizar al día siguiente ante el Tribunal Supremo.

Gabriel está citada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena como imputada por la causa por presunta rebelión que se sigue contra el exgobierno catalán y varios líderes independentistas.

Según la CUP, además de ella también se han desplazado a Suiza otros miembros de la campaña "Ni una més" contra la causa judicial que se les ha abierto.

A falta de saber si finalmente Gabriel acudirá el día 21 al Supremo, la exdiputada anticapitalista ha publicado otro mensaje en Twitter en el que adjunta una imagen de la convocatoria de un acto en Sallent (Barcelona) el próximo día 24 en apoyo de ella, bajo el lema "¡Si toca a Anna, Sallent responde!". "Mil gracias, Sallent. Nos encontramos el sábado, contra la persecución política. Ni una más", ha apuntado Gabriel en su mensaje.