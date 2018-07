El PP de Andalucía advierte de 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros en un club alterne en Sevilla con una tarjeta del la Faffe

En rueda de prensa, ha reclamado al Gobierno de Susana Díaz "toda la verdad" sobre el uso de 'tarjetas opacas' en la Faffe y ha llamado la atención sobre "la sucesión de falsedades" aportadas tanto por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como por otros destacados miembros de su gobierno y del PSOE.

La secretaria general del PP Andaluz ha asegurado que "nadie se traga" que los 15 pagos sucesivos, entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010, en el club de alterne "se hicieran por error", como dijo el exdirector de la Faffe, y ha recordado que los cargos de la tarjeta en el club Don Angelo se efectuaron en las horas siguientes a que se anunciara una remodelación del gobierno andaluz de José Antonio Griñán en la que cesaron, entre otros consejeros, el de Empleo.

Dos días después, el 25 de marzo de 2010, una persona acudió al mismo club de alterne para anular los 15 pagos por tarjeta, operación que se efectuó entre las 21,30 horas y las 21,43 horas, según ha explicado la secretaria general del PP-A.

López ha recordado que el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, negó que hubiera tarjetas de crédito en la Junta. "Ni negras, ni blancas, ni verdes, dijo. Fue la primera mentira, porque la Junta tuvo que reconocer unas semanas después que sí las había", ha afirmado la secretaria general del PP-A.

López ha señalado también que, más tarde, el PP-A denunció que esas tarjetas se habían utilizado de manera indebida, "y concertadamente que esa tarjeta se había usado en el club de alterne Don Angelo, a lo que el consejero respondió que se había utilizado en escasas ocasiones ysiempre con el uso debido". "Segunda mentira, demostramos que se hicieron cargos por 14.737 euros en el club de alterne, y así lo reconoció el exdirector de la Faffe en una entrevista", ha insistido. "La tercera mentira la dijeron el consejero de Empleo, Javier Carnero, y la presidenta de la Junta en sede parlamentaria cuando dijeron que se había entregado toda la documentación. Era falso. Sabían que era falso, y nos preguntamos a quién querían proteger", ha dicho López.

López ha desvelado que la nueva documentación aportada por la Junta confirma la existencia de otra tarjeta de crédito a nombre de la Faffe, un punto que, anteriormente, ya había señalado una testigo. De esta nueva tarjeta, López ha indicado que ha aparecido el contrato con la entidad bancaria, pero "la Junta no ha aportado los movimientos". "Seguimos exigiendo la verdad, que no se engañe más a los andaluces.Cuando denunciamos los gastos con 'tarjetas black' montaron una bola de nieve que acabó atrapando a Susana Díaz, y ahora están engordando otra, pero el PP andaluz no va a parar hasta conocer la verdad y saberdónde ha acabado el dinero de los andaluces", ha dicho.

Loles López ha asegurado que la Faffe "acabó siendo una agencia para el enchufismo, que gastó el dinero de todos los andaluces en juergas,hoteles y restaurantes", y ha recordado que el PP es el único partido personado en 150 casos de presunta corrupción de la Junta.